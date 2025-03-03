القاهرة 2 مارس 2025 (شينخوا)
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم (الأحد) أن خطة إعادة إعمار غزة جاهزة وفي انتظار عرضها على القادة العرب لإقرارها في القمة العربية الطارئة المقررة بعد غد (الثلاثاء).
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، إن “الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة جاهزة وتم الانتهاء منها لعرضها على وزراء الخارجية العرب غدا، وعلى القادة العرب يوم الثلاثاء المقبل لإقرارها، ومن ثم إحاطة الأطراف والجهات الدولية بها”.
وأضاف أنه “ستكون هناك جلسات مكثفة مع الدول الرئيسية المانحة عندما يتم اعتماد الخطة من القمة بعد غد”.
وتابع “سيكون هناك تواصل مع كافة الأطراف للتعريف بهذه الخطة وشرح ملامحها، كما ستكون هناك زيارات للخارج لهذا الغرض وحشد الدعم لها”.
وأردف قائلا “نعول على الاتحاد الأوروبي لممارسة المزيد من الضغط والنفوذ لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، لما لذلك من أهمية بالغة وتنفيذ كل طرف لالتزاماته بالإفراج عن الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية”.
وشدد على أنه لا بديل عن التنفيذ “الأمين والكامل” لكل طرف لما تم الاتفاق عليه وتوقيعه في يناير الماضي.
وأشار إلى أن “هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار له ثلاث مراحل، انتهينا من المرحلة الأولى وعلينا تنفيذ باقي الالتزامات وأن ندخل في مفاوضات سريعة للحديث في المرحلة الثانية”.
وشدد على “الأهمية البالغة لوجود أفق سياسي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار العدوان الإسرائيلي الذي لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير طالما لا يوجد اتفاق حول الأفق السياسي الذي يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل التراب الوطني”.
ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة عربية طارئة الثلاثاء حول تطورات القضية الفلسطينية بعدما كانت مقررة في 27 فبراير الماضي.
وجرى تأجيل عقد هذه القمة لـ”استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي”، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.
ويأتي عقد القمة المرتقبة في مصر في خضم جدل أثارته تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح فيها خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى أماكن أخرى، الأمر الذي قوبل برفض وتنديد إقليمي وعالمي واسع.