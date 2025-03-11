بكين 11 مارس 2025 (شينخوا) قال أمين حسن الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إن السوق الصينية تتمتع بأهمية بالغة بالنسبة إلى الشركة، لافتا إلى مواصلة تعميق التعاون مع الصين والعمل على توسيع استثماراتها في عدة مجالات وخصوصا الصناعة الكيميائية المسالة والطاقة الجديدة.
وأكد الناصر خلال مؤتمر صحفي هاتفي عقدته الشركة مؤخرا عند إصدار نتائجها المالية لعام 2024، أن الصين ليست فقط سوقا هامة لتصدير النفط الخام للشركة، بل أنها أيضا طرف تعاون مهم لإستراتيجيتها للصناعة الكيميائية المسالة.
وقال الناصر إن أرامكو السعودية ترى المستوى الرائد الذي وصلت إليه صناعة التكرير والبتروكيماويات في الصين وخاصة الصناعة الكيميائية المسالة، الأمر الذي يوفر فرص تعاون كبيرة للشركة.
وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية تمضي حاليا قدما في سلسلة من الاستثمارات الرئيسية في الصين، حيث تجري المشروعات ذات الصلة بشكل سلس. وفي الوقت نفسه، تقوم الشركة بتعزيز التعاون الإستراتيجي مع شركات صينية مثل الشركة الصينية للبتروكيماويات (سينوبك) لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار المشترك.
وسلط الناصر الضوء على مواصلة استثمار الشركة في مجال الطاقة الجديدة، قائلا إن السوق الصينية والشركاء الصينيين سيواصلون لعب دور مهم في الإستراتيجية العالمية لأرامكو السعودية التي تتطلع بدورها إلى العمل مع المزيد من الشركاء الصينيين لتحقيق النمو المشترك.
وخلال العام الماضي، شهد تعاون الشركة مع الصين نتائج مثمرة، حيث تم الانتهاء في شهر أغسطس الماضي من أعمال بناء منصة تجميع ونقل النفط والغاز لأرامكو السعودية التي بنتها شركة هندسة النفط البحري (تشينغداو) المحدودة التابعة للشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وتم تسليمها في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في شرقي الصين.
وتعد هذه المنصة من أكبر المنصات البحرية للنفط والغاز في العالم من حيث قدرات التجميع والنقل، حيث يمكنها جمع ونقل 24 مليون طن من النفط الخام و7.4 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب كل عام.
وباعتبارها أول شركة صينية يتم إدراجها في القائمة المختصرة للاتفاقيات طويلة الأجل لتطوير المشاريع في قطاعي النفط والغاز البحريين لأرامكو السعودية، فإن مشروع المنصة يعتبر أول مشروع لأرامكو السعودية تنفذه شركة هندسة النفط البحري المحدودة باعتبارها المقاول العام.
وخلال نوفمبر الماضي، بدأت أعمال بناء المرحلة الثانية من مشروع قولي المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في مجمع قولي للبتروكيماويات بمدينة تشانغتشو في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي البلاد. وتتعاون شركة “سينوبك” وشركة فوجيان المحدودة للبتروكيماويات وأرامكو السعودية في بناء هذا المشروع باستثمارات
إجمالية تبلغ 71.1 مليار يوان (حوالي 9.9 مليار دولار أمريكي)، وهو أكبر استثمار صناعي في فوجيان حتى الآن.
ويعد المشروع نموذجا مهما للتعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة، حيث من المتوقع اكتمال بناء المشروع وبدء تشغيله بكامل طاقته بحلول نهاية عام 2030.