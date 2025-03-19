واشنطن 19 مارس 2025 (شينخوا) قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء إنه من المقرر عقد جولة جديدة من المباحثات الأمريكية -الروسية بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، يوم الأحد في مدينة جدة السعودية.
صرح ويتكوف بذلك خلال مقابلة مع قناة ((فوكس نيوز)) بعد ساعات من مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ويتكوف إن الوفد الأمريكي في السعودية سيترأسه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس.
وأضاف ويتكوف أن “الروس وافقوا الآن” على وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة وأهداف في البحر الأسود، وأنه “يأمل في أن يوافق الأوكرانيون على ذلك”. وتابع قائلا ” من هذه النقطة، تفصلنا مسافة قصيرة نسبياً عن الوصول إلى وقف إطلاق نار كامل”.