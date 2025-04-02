واشنطن أول أبريل 2025 (شينخوا) بدأت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الثلاثاء عملية تسريح كبيرة بفصل آلاف الموظفين من مختلف وكالاتها، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تخفيضات كبيرة في تمويل وكالاتها، بما فيها إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمعاهد الوطنية للصحة، مما أثار المخاوف بشأن الصحة العامة والبحث العلمي.
وذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) أن “إدارة ترامب سرحت الآلاف من العاملين الصحيين الفيدراليين يوم الثلاثاء في عملية تطهير شملت كبار القادة والعلماء المكلفين بتنظيم الغذاء والأدوية وحماية الأمريكيين من الأمراض والبحث عن أدوية وعلاجات جديدة”.
ونقل التقرير عن عمال قولهم إن إشعارات التسريح بدأت تصل إليهم منذ الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي وطالت المكاتب المسؤولة عن كل شيء من الصحة العامة إلى سلامة الأغذية.
وتعين على الموظفين تقديم شاراتهم عند مدخل المبنى فيما تم منح العمال الذين تم فصلهم تذكرة و”طُلب منهم العودة إلى ديارهم”، حسبما ذكرت صحيفة ((يو أس أيه توداي)).
وقال التقرير إن “خبراء الأمراض المعدية بمن فيهم الذين يتعاملون مع فيروس نقص المناعة البشرية جادلوا بأن التخفيضات الأخيرة في الوزارة ستجعل البلاد أقل أمانا ضد الأمراض المعدية والمزمنة”.
وكتب روبرت كاليف، مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق، في منشور على ((لينكيد إن)): “لقد انتهت إدارة الغذاء والدواء التي عرفناها، حيث لم يعد يعمل معظم القادة الذين لديهم دراية
وكتب روبرت كاليف، مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق، في منشور على ((لينكيد إن)): “لقد انتهت إدارة الغذاء والدواء التي عرفناها، حيث لم يعد يعمل معظم القادة الذين لديهم دراية مؤسسية وفهم عميق بشأن تطوير المنتجات وسلامتها”.
وقال كاليف “أعتقد أن التاريخ سيرى ذلك خطأ فادحا”.
وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قد أعلنت يوم الخميس عن خطتها لتسريح حوالي 10 آلاف موظف دائم في إطار “إعادة هيكلة الوزارة” للنزول بعدد العاملين الدائمين فيها من 82 ألف موظف إلى 62 ألف موظف.