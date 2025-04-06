الرياض 3 أبريل 2025 (شينخوا) استهل المنتخب الصيني مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 17 عاما 2025 بالخسارة 1-2 أمام نظيره السعودي، مستضيف البطولة، في المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس) في مدينة الطائف بالسعودية.
وتشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة 16 فريقا مقسمين إلى أربع مجموعات، حيث وقع المنتخب الصيني في المجموعة “A” إلى جانب السعودية وأوزبكستان وتايلاند. كما تُعد البطولة تصفيات مؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما، المقرر إقامته في قطر هذا العام، حيث سيتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم هذا.
وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، حقق المنتخب الأوزبكي فوزا كبيرا على نظيره التايلاندي بنتيجة 4-1. وسيخوض المنتخب الصيني مباراته المقبلة يوم الأحد أمام نظيره الأوزبكي في مواجهة حاسمة لمواصلة مشواره في البطولة.