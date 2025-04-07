مع التقدم العلمي واستمرار الثورة التكنولوجية، يسعى الكثير من الشركات حول العالم, للاستفادة منها في تحسين أعمال القطاع الطبي, وفي ظل هذه الابتكارات تمكنت شركة صينية مختصة بالتكنولوجيا الطبية بالتعاون مع شركة أخرى مختصة في تكنولوجيا الروبوتات، من تطوير مجموعة من الروبوتات تعمل على تقديم الإسعافات الأولية وتشارك في عمليات الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية والعمليات في البيئات المعقدة والنقل إلى داخل المستشفيات، إلى جانب حملها معدات وأجهزة الإسعافات الأولية، مثل: أجهزة التنفس ومراقبة الأكسجين في الدم والحقن والموجات فوق الصوتية وإزالة الرجفان والإنعاش القلبي الرئوي وتزويد الأكسجين.
وشكلت روبوتات الإسعافات الأولية قفزة جديدة في المجال الصحي والطبي التكنولوجي، حيث تتميز بخفة الوزن والقدرة على تقديم العلاج السريع والفعال، وتجمع بين المعدات الطبية وتقنيات الروبوتات الناضجة، مما يحقق الذكاء المتجسد من خلال تجهيزها بثلاثة أوضاع للمشي، رباعية الأرجل ورباعية العجلات وذات المسارات، مع سبع قدرات تشمل: المشي والجري وتسلق المباني وتسلق المنحدرات والاستلقاء وتجنب العوائق واجتيازها، وتعمل هذه الروبوتات بشكل ثابت في درجات حرارة تتراوح بين 20 و 55 درجة مئوية، وفي سيناريوهات مختلفة وبشكل واسع النطاق لتؤدي دورًا مثاليًا في الإجراءات الطبية في الأماكن الخطرة والبيئات القاسية والأماكن التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها.
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