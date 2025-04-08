القاهرة 7 أبريل 2025 (شينخوا) + الوكاد
وقعت مصر وفرنسا اليوم (الإثنين) عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في قطاعات الصحة والنقل والصناعة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة.
ووقع الجانبان اتفاقية بين شركة ((ألستوم)) الفرنسية والهيئة (العامة للاستثمار والمناطق الحرة) المصرية من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر، بالإضافة إلى اتفاقية مع الميناء الجاف ببرج العرب، شمال غرب القاهرة، لإنشاء مجمع صناعي في مصر.
وشملت الاتفاقيات إعلان مشترك بشأن أربعة مشروعات استثمارية تضامنية، ومذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرانكفونية في مصر.
كما تضمنت ثلاثة “بروتوكولات اتفاق” مع شركة (سانوفي) لتوعية وتدريب الفرق الطبية على التعامل مع الأمراض النادرة، والتعاون في مجال الأمصال، والتعاون بشأن مرض السكري.
كذلك شملت اتفاقية إنشاء وتنمية مركز “جوستاف روسي” لعلاج الأورام في القاهرة، فضلا عن “تمديد خارطة الطريق للتعاون في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق بالقاهرة”.
ومن بين الاتفاقيات أيضا إعلان نوايا للتعاون مع وزارة الصحة الفرنسية، وآخر بين وزارتي التعليم العالي في البلدين، بالإضافة إلى “إعلان مشترك بشأن تجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية”.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين وقعا اليوم إعلانا مشتركا لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وكان السيسي وماكرون قد عقدا مباحثات ثنائية اليوم، قبل أن يعقدا قمة ثلاثية بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول الوضع في قطاع غزة.
وحضر الرئيسان السيسي وماكرون فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال المنتدى، إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023.
ووصل الرئيس الفرنسي إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة رسمية لمصر تستغرق ثلاثة أيام، استهلها بزيارة المتحف الكبير ومنطقة الحسين وخان الخليلي التاريخي. وتعد هذه الزيارة هي الرابعة في تاريخ زيارات ماكرون إلى مصر.
وزار الرئيس الفرنسي جامعة القاهرة وتحدث الى الطلاب واهضاء هئية التدريس وطلاب اللغة الفرنسية