حضور معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مراسم توقيع عقد استكمال مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، الذي تسهم المملكة العربية السعودية في تمويله بقيمة مليار ريال سعودي من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
ويهدف المشروع إلى تجهيز المستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 276 سريرًا طبيًا، ويضم أقسامًا ومراكز طبية متخصصة ومبانٍ بمساحة إجمالية 70 ألف م2، إضافة إلى توريد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى الجامعي، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك للإسهام في تمكين الكوادر الطبية والفرص الحيوية لطلبة كليات الطب، وتعزيز مختلف التخصصات الطبية، منها الطب الباطني، وطب النساء والولادة، وطب الأطفال، بالإضافة إلى طب الجراحة، سعيًا إلى تمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة في المدينة الطبية التي تغطي جميع فئات المستفيدين.
ويأتي هذا المشروع في إطار العلاقات الإنمائية الوثيقة والشراكة التاريخية الراسخة بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين، انطلاقًا من أهمية القطاع الصحي والذي يُعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ونهجه الثابت في تعزيز القطاعات الحيوية والتكامل بينها لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
حضر التوقيع وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك جمعة، ووزير الأشغال المهندس إبراهيم الحواج، ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد، ورئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد آل فهيد.