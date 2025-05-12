قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن أسواق الطاقة العالمية تأثرت في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيّرات في مجال التجارة العالمية؛ مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثر على أسعار النفط، ورغم ذلك، أظهر الأداء المالي القوي لأرامكو المزايا التي تتمتع بها الشركة من حيث حجمها الفريد وموثوقيتها، والتكاليف المنخفضة لأعمالها، وتركيزها على الكفاءة والتقنيات المتقدمة. وأضاف أن مثل هذه الفترات تسلّط الضوء أيضًا على أهمية المرونة والانضباط في التخطيط والتنفيذ الرأسمالي، واستمرار استراتيجية أرامكو التي تتسم بنظرة بعيدة المدى، مبينًا أنه خلال الأوقات التي تشهد تقلبات، يظهر تميّز أرامكو من خلال قوة أدائها المالي، وكذلك توزيعات أرباحها الأساسية المستدامة والمتزايدة.

وأشار الناصر إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو بقطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتطورها في مشاريع الطاقة الجديدة، وتعمل في الوقت نفسه بشكل كبير على خفض الانبعاثات ، مضيفا بقوله : إن ما يعبّر عن حجم طموحات أرامكو ما تم الإعلان عنه خلال هذا العام 2025 ، من تقدم سير العمل لزيادة إنتاج الغاز، والتوسع العالمي في أعمال البيع بالتجزئة، وتطوير استراتيجيتها البتروكيميائية، والتقدم في تطوير أعمال الهيدروجين الأزرق، ومواصلة الابتكار في استخلاص الكربون.