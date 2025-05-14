لقاهرة 14 مايو 2025 (شينخوا) أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الثلاثاء أنه “لا يُسمح بالعبور المجاني” لسفن أي دولة بقناة السويس، وذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها لعبور السفن الأمريكية مجانا من القناة المصرية.
وقال ربيع في مداخلة مع قناة ((الحدث اليوم)) الفضائية المصرية الخاصة، إنه لا يُسمح بعبور أي سفن مجانا من قناة السويس، مضيفا أن السفن المصرية تدفع أيضا رسوما عند عبور القناة، وفقا للقانون.
وكرر أنه “لا يُسمح بالعبور المجاني”، مشيرا إلى أن “50 إلى 60 بالمائة من رسوم العبور تنفق على تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس وتقديم خدمات للعملاء”.
وأشار إلى أن حركة عبور السفن الأمريكية لقناة السويس تسير كالمعتاد، ونوه بأن لا أحد طلب منه شخصيا عبور السفن الأمريكية مجانا.
وأوضح أن المادة ال 12 من معاهدة القسطنطينية التي وقعت في أكتوبر 1888 وتخص الملاحة بقناة السويس، تنص على عدم إعطاء امتيازات لدولة ما أثناء عبور سفنها من القناة.
وأضاف أن قناة السويس أعلنت عن تخفيضات بنسبة 15 بالمائة من رسوم العبور لسفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر، مؤكدا أن هذه التخفيضات سوف تسرى على سفن جميع الدول، واستدرك “لكن أن أسمح بالعبور مجانا لسفن دولة بعينها فهذا أمر مخالف”.
وتعد تصريحات أسامة ربيع أول رد مصري رسمي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكان ترامب قد قال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، في أواخر أبريل الماضي، إنه “يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانا عبر قناتي بنما والسويس. هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية”، مضيفا أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو “التعامل فورا مع هذا الوضع”.