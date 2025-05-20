واشنطن 22 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 20 مايو 2025 م واس
أكّد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق المهندس عبدالعزيز الحمادي، أن مشاركة المملكة في معرض “آيسف 2025” تأتي امتدادًا لحضورها المشرِّف في المحافل الدولية، موضحًا أن الأكاديمية تواصل شراكتها مع مؤسسة “موهبة”، ووزارة التعليم في بناء وتنمية قدرات الطلاب السعوديين، وتمكينهم من المنافسة في مجالات التقنية والبحث العلمي.
وقال: “تشارك المملكة في واحد من أكبر المعارض والمؤتمرات العلمية العالمية، حيث يتنافس فيه الطلبة من مختلف دول العالم على جوائز كبرى في مجالات بحثية متعددة، ونفخر بأن المملكة ترفع رايتها دائمًا على المنصات الدولية، كما شهدنا اليوم فوز طلبة المملكة بعددٍ من الجوائز الكبرى”.
وأوضح أن أكاديمية طويق، وضمن برامجها المشتركة، دعمت خلال الأشهر الماضية أبحاث الطلاب في مجالات متقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات الرقمية، ما مكّن أكثر من 100 طالب وطالبة من المشاركة خلال العام الماضي في مسابقات دولية مثل آيسف، وآيتكس، وتايسف، محققين أكثر من 60 ميدالية ذهبية وفضية، مؤكدًا أن الأرقام مرشحة للارتفاع في الأعوام القادمة.
وأشار الحمادي إلى أن الأكاديمية ترتكز على شراكات قوية مع أكثر من 60 من كبرى شركات التقنية عالميًا، من بينها: أبل، وجوجل، ومايكروسوفت، وعلي بابا، وأمازون، وغيرها، وتعمل هذه الشركات على دعم المعسكرات والمبادرات التي تُقام داخل الأكاديمية لبناء الكفاءات الوطنية.
واختتم تصريحه بدعوة الشباب والفتيات ممن يمتلكون مهارات تقنية للمشاركة في المعسكرات التدريبية المجانية التي تقدمها الأكاديمية عبر موقعها الإلكتروني، مبينًا أن أبواب التمكين مفتوحة لكل موهبة وطنية طموحة