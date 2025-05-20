دشَّن المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، الاثنين، مبادراتي «الأسفلت المطاطي المرن، والرصيف البارد» التي تُنفِّذهما «هيئة الطرق» في المشاعر المقدسة؛ بهدف تحسين بيئة التنقل، ورفع مستوى الراحة للحجاج، حيث بلغت نسبة التوسُّع في الأولى 33 % والأخيرة 82 % مقارنةً بموسم حج العام الماضي.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة جاهزية مرافق منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مكة المكرمة، التي شملت الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، إذ قامت فرق الهيئة بفحص أكثر من 7400 كيلو متر، والتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.
وترأس الجاسر الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للمنظومة لموسم حج هذا العام، حيث ناقش آخر مستجدات الجاهزية التشغيلية، ومستوى التنسيق بين الجهات، والمبادرات المبتكرة لتعزيز راحة ضيوف الرحمن، وتقديم تجربة نقل متميزة وآمنة لهم.
أكد وزير النقل في الاجتماع على توجيهات القيادة بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ الخطط التنظيمية، وتسخير جميع الطاقات والإمكانات والجهود لخدمة ضيوف الرحمن.
وزار الجاسر مركز التشغيل والتحكم بقطار المشاعر المقدسة، واطّلع على أنظمة المحاكاة لحركة القطارات في الموسم، لتقييم الجاهزية التشغيلية، ورفع كفاءة الفرق الفنية والميدانية، وقام بجولة عبر القطار إلى محطة عرفة.
واختتم جولته الميدانية بزيارة محطة قطار الحرمين السريع في الرصيفة، ووقف على جاهزية الخطط التشغيلية التي تشمل أكثر من 4,700 رحلة، ومليوني مقعد، بنسبة زيادة بلغت 25 % عن السنة الماضية، والاستعدادات لاستقبال الحجاج.
واطّلع الوزير على تقنيات الطائرات بدون طيار (الدرونز) الحديثة التي اعتمدها «مركز سلامة النقل» كأداة لتوثيق مواقع الحوادث والوقائع بمستوى عالٍ من الدقة والسرعة، حيث تتيح التقاط صور جوية بانورامية ثلاثية الأبعاد، تسهم في تحليل المشهد بشكل شامل، ودعم التحقيقات الفنية بكفاءة أكبر.
وتفقَّد أحدث الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تتبنَّاها «هيئة النقل» لضمان تعزيز الامتثال والرقابة بنقطة تفتيش النوارية، مطلعاً على آليات التحقق من امتثال حافلات نقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة، ومدى التزامها بالتصاريح والأنظمة والاشتراطات، كذلك الرقابة على سائقي حافلات النقل العام لضمان الالتزام بالآداب العامة، وحسن التعامل مع المستفيدين، والحفاظ على خصوصيتهم.
واطّلع الجاسر أيضاً على التقنيات الحديثة لمؤسسة البريد السعودي «سبل» في حي المسفلة، وهي الأجهزة اللوحية وسترات التبريد المخصصة لسائقي السكوترات, مُتابعاً امتثال الفرع للمعايير اللازمة من حيث آلية التشغيل وكفاءة تقديم الخدمات للحجاج.
يشار إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تبني حلول مبتكرة وتقنيات حديثة عاماً بعد عام، وتُسهِم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة التنقل، بما يُعزِّز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كل موسم.