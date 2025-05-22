لوس أنجليس 20 مايو 2025 (شينخوا) قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب لن يشارك في الاجتماع المقبل لقادة مجموعة العشرين، والمقرر عقده في جنوب أفريقيا في وقت لاحق من هذا العام.
وأفاد روبيو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “قررنا عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب أفريقيا هذا العام، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو على مستوى الرئيس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بعض القضايا التي أدرجوها على جدول أعمالهم والتي، كما نعتقد، لا تعكس أولويات هذه الإدارة”.
وتدهورت العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة بعد أن وقع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا قانون نزع الملكية في يناير المنصرم. وفي مارس، طردت الولايات المتحدة السفير الجنوب أفريقي آنذاك إبراهيم رسول، مما زاد من توتر العلاقات.
ويزور رامافوزا حاليا الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي ترامب لبحث قضايا تتعلق بالتجارة والعلاقات الثنائية.■