أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة طبية مبتكرة تهدف إلى تعزيز سلامة الحجاج في موسم الحج لعام 2025، من خلال استخدام ساعات ذكية متطورة تراقب الحالة الصحية للحجاج لحظة بلحظة.
تتميز هذه الساعات بتصميم يشبه الساعات التقليدية، ما يساعد في الحفاظ على خصوصية الحاج وعدم إشعاره بالعزلة.
كما أنها مزودة بتقنية تحديد المواقع (GPS) لتحديد موقع الحاج بدقة، ما يسهل تقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
تُستخدم الساعات الذكية لمراقبة المؤشرات الحيوية للحجاج، ومنها:
•معدل نبضات القلب
•ضغط الدم
•درجة حرارة الجسم
•نسبة تشبع الأكسجين في الدم
وتُرسل البيانات التي تجمعها هذه الساعات إلى مركز صحة الافتراضي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حيث يتم تحليلها ومراقبتها من قبل فرق طبية متخصصة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
تتيح هذه التقنية، التدخل السريع في الحالات الطارئة، إلى جانب الرعاية الاستباقية لأصحاب الأمراض المزمنة وعلى رأسها أمراض القلب.
الحج في عصر الذكاء الاصطناعي: راحة، أمان، ورعاية لا تتوقف
بدأت مدينة الملك عبدالله الطبية، بمكة المكرمة في متابعة الحالة الصحية للحجاج عن بعد عبر الساعات الذكية، خاصة الخاضعين للعلاج ضمن خدمات مركز صحة الافتراضي.
ويتم تقديم تلك الخدمة تبعاً لمنظومة رقمية تستهدف متابعة الحالة الصحية لمستفيدي المدينة الطبية من الحجاج.
إضافة إلى الساعات الذكية، تم إطلاق سوار «نسك» الذكي الذي يتيح للحجاج:
•مراقبة حالتهم الصحية
•طلب المساعدة الطبية بسهولة
•استقبال الرسائل التوعوية والإرشادية
أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة طبية مبتكرة تهدف إلى تعزيز سلامة الحجاج في موسم الحج لعام 2025، من خلال استخدام ساعات ذكية متطورة تراقب الحالة الصحية للحجاج لحظة بلحظة.تتميز هذه الساعات بتصميم يشبه الساعات التقليدية، ما يساعد في الحفاظ على خصوصية الحاج وعدم إشعاره بالعزلة.
كما أنها مزودة بتقنية تحديد المواقع (GPS) لتحديد موقع الحاج بدقة، ما يسهل تقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
ساعات ذكية ترصد الأزمات القلبية
تُستخدم الساعات الذكية لمراقبة المؤشرات الحيوية للحجاج، ومنها:
•معدل نبضات القلب
•ضغط الدم
•درجة حرارة الجسم
•نسبة تشبع الأكسجين في الدم
وتُرسل البيانات التي تجمعها هذه الساعات إلى مركز صحة الافتراضي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حيث يتم تحليلها ومراقبتها من قبل فرق طبية متخصصة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
تتيح هذه التقنية، التدخل السريع في الحالات الطارئة، إلى جانب الرعاية الاستباقية لأصحاب الأمراض المزمنة وعلى رأسها أمراض القلب.
الحج في عصر الذكاء الاصطناعي: راحة، أمان، ورعاية لا تتوقف
بدأت مدينة الملك عبدالله الطبية، بمكة المكرمة في متابعة الحالة الصحية للحجاج عن بعد عبر الساعات الذكية، خاصة الخاضعين للعلاج ضمن خدمات مركز صحة الافتراضي.
ويتم تقديم تلك الخدمة تبعاً لمنظومة رقمية تستهدف متابعة الحالة الصحية لمستفيدي المدينة الطبية من الحجاج.
إضافة إلى الساعات الذكية، تم إطلاق سوار «نسك» الذكي الذي يتيح للحجاج:
•مراقبة حالتهم الصحية
•طلب المساعدة الطبية بسهولة
•استقبال الرسائل التوعوية والإرشادية
يُعد السوار جزءاً من منظومة «الحج الذكي» التي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
تعكس هذه المبادرات التزام المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للحجاج، من خلال دمج التقنيات الذكية في منظومة الرعاية الصحية، ما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمات الطبية المقدمة.
مركز صحة الافتراضي بمكة
يستعد مستشفى صحة الافتراضي لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الرقمية، التي تعتمد على أحدث التقنيات الطبية، وتُدار بكوادر صحية مؤهلة على مدار الساعة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية.
ويأتي ذلك استجابة لمستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام.
ويقدّم مستشفى صحة الافتراضي دعمه الكامل للمستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
ويوفر خدماته من خلال المنصات الرقمية، والاستشارات الفورية عبر تطبيق «صحتي»، إلى جانب التواصل عبر منصة «إكس»، وخدمة «استشر بلس».
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الحلول الرقمية تُسهم في رفع كفاءة التدخلات الطبية، ودقة التشخيص، وسرعة اتخاذ القرار العلاجي، ما يعزز من جاهزية المنظومة الصحية خلال موسم الحج، ويضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة في الوقت المناسب.