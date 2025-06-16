16/06/2025   9:17 ص

سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة: مشاركة المنتخب السعودي في الكأس الذهبية تأتي تعزيزًا لحضور المملكة الدولي وتبرز دعم القيادة لقطاع الرياضة

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عبّرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن فخرها واعتزازها بمشاركة المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف 2025” التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت سموها أن مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة القارية تمثل خطوة مهمة في مسيرة كرة القدم السعودية وتطورها، مشيدة بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لدعم وتمكين القطاع الرياضي، وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية.

وقالت سموها: “كل الدعم والتشجيع لنجومنا في المنتخب الوطني خلال هذه المشاركة التي نعتز بها، وأنا على ثقة بقدرتهم على تقديم أداء مشرّف يعكس طموحات وطننا الغالي، ويجسّد ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور وتميّز”

سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة: مشاركة المنتخب السعودي في الكأس الذهبية تأتي تعزيزًا لحضور المملكة الدولي وتبرز دعم القيادة لقطاع الرياضة

اخبار الرياضة
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