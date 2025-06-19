واس
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب أمريكا يوم الجمعة، على إستاد (Q2) بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكأس الذهبية 2025.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصصهم التدريبية على ملاعب جامعة (سانت إدوارد)، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلتها تمارين المربعات، ثم أُقيمت تقسيمة بين مجموعتين على كامل مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، بدأ اللاعب مهند آل سعد برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، في حين واصل اللاعب حسن كادش برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.
يُذكر أن المنتخب الوطني قد حقق فوزه الأول على منتخب هايتي بهدف دون مقابل، ضمن المجموعة الرابعة من منافسات الكأس الذهبية 2025، التي تضم منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، هايتي، وترينيداد وتوباغو.
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