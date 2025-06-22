قال باحثون في الأمن الإلكتروني لدى منصة «Cybernews» الإخبارية إن المليارات من بيانات تسجيل الدخول قد سُرّبت وجُمعت في مجموعات بيانات على الإنترنت، مما أتاح للمجرمين «وصولًا غير مسبوق» إلى الحسابات التي يستخدمها الأشخاص يومياً حول العالم.
واكتشف باحثو «Cybernews»، وفقاً لتقرير حديث لمنصة المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تضم باحثين وصحفيين، مؤخراً 30 مجموعة بيانات مكشوفة، تحتوي كل منها على كمية هائلة من معلومات تسجيل الدخول، ليصل إجمالي البيانات المُخترقة إلى 16 مليار من بيانات تسجيل الدخول.
ويشمل ذلك كلمات مرور المستخدمين لمجموعة من المنصات الشهيرة، بما في ذلك «غوغل» و«فيسبوك» و«أبل»، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
و16 مليار هو رقم يعادل ضعف عدد سكان الأرض تقريباً حالياً، مما يُشير إلى أن المستهلكين المتأثرين ربما قد سُرّبت بيانات اعتمادهم لأكثر من حساب واحد يمتلكونه.
وتشير «Cybernews» إلى وجود نسخ مكررة في البيانات، وبالتالي «من المستحيل تحديد عدد الأشخاص أو الحسابات التي تم كشفها فعلياً».
ولا تعود بيانات تسجيل الدخول المُسربة إلى مصدر واحد، مثل اختراق واحد استهدف شركة بعينها، بل يبدو أن البيانات سُرقت عبر عدة حوادث اختراق على مدار الوقت، ثم جُمعت وكُشف عنها علنًا لفترة وجيزة، وهو الوقت الذي قال باحثو «Cybernews» إنهم اكتشفوا فيه هذه البيانات.
وأشارت «Cybernews» إلى أن ما يقف وراء تسريب هذه البيانات هو العديد من برمجيات سرقة المعلومات المعروفة باسم «infostealer»، وهي نوع من البرمجيات الخبيثة التي تخترق أجهزة أو أنظمة الضحية بهدف سرقة المعلومات الحساسة.
ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول بيانات الاعتماد المسربة هذه، بما في ذلك من يملكها حالياً.
نقلا عن القبس الكويتية