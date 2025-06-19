19/06/2025   10:20 ص

الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب

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واشنطن 18 يونيو 2025 (شينخوا) وجهت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء بعثاتها الدبلوماسية بفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والنشاط الإلكتروني لجميع الأجانب المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة طالب.

ووفقا لبرقية وزارية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، فإن البعثات الدبلوماسية الأمريكية ستقوم بمراجعة حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإلكتروني للبحث عن “أي مؤشرات على عداء تجاه مواطني الولايات المتحدة أو ثقافتها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية”.

وأوضحت الوزارة أن “بناء على التوجيهات الجديدة، سيقوم ضباط القنصليات بإجراء فحص شامل ودقيق لجميع المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة طلاب أو تأشيرة زائر تبادلي”.

وسيشمل الفحص المتقدمين الجدد والمتقدمين لتجديد تأشيرات الطلاب، وقد يُرفض الطلب إذا رفض المتقدمون ضبط إعدادات خصوصية حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي على وضع “عام”.

وفي نفس اليوم، سمحت الوزارة أيضا لبعثاتها باستئناف معالجة طلبات تأشيرات الطلاب الأجانب المعلقة منذ 27 مايو الماضي.

الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب

ثقافة وفنون
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