26/06/2025   2:39 م

البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو

+ = -
364

أعلنت وزارة الرياضة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو 2025م.
ويأتي هذا الإعلان تطبيقًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26 / 12 / 1445هـ، الذي أتاح للتأمينات الاجتماعية العمل على توسيع التغطية التأمينية لفئات جديدة، وتشمل قائمة الفئات المستهدفة اللاعبين السعوديين المسجلين في الأندية والاتحادات الرياضية داخل المملكة، وفي دول الخليج، علاوة على المدربين في الأندية الرياضية السعودية والخليجية.
ويهدف تطبيق النظام على الرياضيين إلى تعزيز الحماية التأمينية للاعبين والمدربين السعوديين من خلال تسجيلهم بفرعي المعاشات، والتأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، والانتفاع من مزاياها بحسب الضوابط المعتمدة وفق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه المعتمدة.
وعملت وزارة الرياضة والتأمينات الاجتماعية منذ إصدار القرار على توعية الفئات المستفيدة بأهمية النظام, والتعريف بجوانبه الإيجابية التي تضمنت عددًا من المراحل، من ضمنها إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة لشرح آلية التسجيل وطريقته والرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي ذلك ضمن جهود التأمينات الاجتماعية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وشمول المزيد من الفئات من بينها الرياضيين، وتسهم التغطية التأمينية في حفظ حقوق اللاعبين والمدربين السعوديين، وتعزيز استقرارهم بعد التقاعد وضمان استفادتهم من المنافع التأمينية.
وتجسد هذه الخطوة حرص وزارة الرياضة على تعزيز الجوانب التنظيمية والحوكمة في القطاع الرياضي, الذي يُعد ركيزة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين منسوبي القطاع الرياضي من فئة اللاعبين والمدربين السعوديين، من الاستفادة من أنظمة وتشريعات رسمية تكفل لهم مزيدًا من الاستقرار العملي والاجتماعي.
// انتهى //

البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو

اخبار الرياضة
This post has no tag

Permanent link to this article: https://www.alwakad.net/1950466.html

Older posts Newer posts

Share and follow up