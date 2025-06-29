بكين 26 يونيو 2025 (شينخوا) بدأت مقاطعة هوبي بوسط الصين تشغيل مجموعة مولدات محلية الصنع تعمل بمحرك احتراق داخلي للهيدروجين، مما ساهم في معالجة غاز العادم وتقليل انبعاثات الكربون، حسبما ذكرت صحيفة “تشاينا ساينس ديلي” يوم الأربعاء الماضي.
وتعد مجموعة المولدات التي تبلغ قدرتها 300 كيلوواط، الأقوى من نوعها في الصين، وتم تطويرها بشكل مشترك من قبل جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا وشركة “يوتشاي باور” وشركة “أونست باور”. وقد صممت للاستفادة مباشرة من غاز العادم الصناعي الغني بالهيدروجين لتوليد الكهرباء.
وعلى خلاف الأنظمة التقليدية التي تتطلب تنقية غاز العادم الصناعي قبل استخدامه لتوليد الطاقة، فإن هذه المولدات قادرة على استخدام غاز العادم الغني بالهيدروجين مباشرة، مما يقلل من تكاليف التنقية بنسبة 40 بالمائة تقريبا. كما أنها تتميز بكفاءة توليد كهرباء تزيد عن 42 بالمائة.
وخلال تشغيلها التجريبي في مجمع صناعي كيميائي في هوبي، حولت مجموعة المولدات 500 ألف متر مكعب قياسي من نفايات الهيدروجين إلى 8 ملايين كيلوواط-ساعة من الكهرباء النظيفة، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي للكهرباء لـ7000 أسرة.
وتشير التقديرات إلى أن مجموعة واحدة من هذه المولدات التي تعمل 6000 ساعة سنويا يمكن أن تستهلك 1.4 مليون متر مكعب قياسي من الهيدروجين وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1362 طنا سنويا، أي ما يعادل عزل الكربون لـ74000 شجرة.
وبحسب المطورين، يمكن للمجمعات الصناعية الكيميائية في جميع أنحاء الصين إعادة تدوير ما يصل إلى 4.5 مليون طن من الهيدروجين الثانوي سنويا. حتى ولو تم استخدام جزء بسيط فقط من هذا الهيدروجين لتوليد الطاقة، فإن هذه المولدات يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.