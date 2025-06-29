وفقا ل صحيفة الاقتصادية تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى توسيع فرص تصدير منتجات الألبان السعودية، عبر فتح أسواق عالمية جديدة وخصوصا الآسيوية.
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