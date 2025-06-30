الرياض 29 يونيو 2025 (شينخوا) أطلقت هيئة الموسيقى السعودية وعازف البيانو الصيني الشهير لانغ لانغ اليوم (الأحد)، البرنامج الصيفي الأول من نوعه في المملكة لتعليم البيانو.
وحسب بيان من وزارة الثقافة السعودية، يهدف البرنامج الصيفي، الذي انطلق اليوم في المركز السعودي للموسيقى بمدينة الرياض، إلى تطوير مهارات المشاركين التقنية والفنية، من خلال تقديم دروس فردية وصفوف جماعية وتدريبات عملية وجلسات تفاعلية مباشرة، تحت إشراف نخبة من الأكاديميين، الذين اختارهم لانغ لانغ من برنامج “العلماء الشباب” الخاص به.
وسيستمر البرنامج لمدة شهر ويستضيف 30 طالبا متميزا تم اختيارهم من مختلف مناطق المملكة، لتلقي تعليم عالي المستوى في العزف على البيانو.
وسيختتم البرنامج بثلاثة أيام استثنائية من التفاعل المكثف مع لانغ لانغ نفسه، تتوج بعرض مشترك خاص يضم مجموعة مختارة من الطلاب، وهي فرصة نادرة لمشاركة المسرح مع أحد أشهر الموسيقيين في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى السعودية، باول باسيفيكو: “تمثل هذه المبادرة فصلا جديدا وجريئا في مسيرة التعليم الموسيقي بالمملكة، ومن خلال التعاون مع نخبة المعلمين العالميين، لا ننمي فقط الجيل القادم من الفنانين السعوديين، بل نعيد رسم حدود الطموح في مشهدنا الثقافي”.
من جانبه، قال لانغ لانغ: “إن إطلاق هذا البرنامج الصيفي الأول من نوعه بالتعاون مع هيئة الموسيقى السعودية ليس مجرد إنجاز، بل احتفاء بقدرة الموسيقى على توحيدنا، وبقوة التعاون في إحداث الأثر المستدام”، آملا أن يكون هذا البرنامج بداية رحلة تلهم الجيل القادم من الموسيقيين، وتسهم في بناء إرث موسيقي وتعليمي وثقافي رفيع في المملكة.”