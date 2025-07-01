واشنطن 06 محرم 1447 هـ الموافق 01 يوليو 2025 م واس
تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب “كامبينج وورلد” بمدينة أورلاندو الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
وشهدت المباراة أداءً فنيًا عاليًا من الفريقين امتدت حتى الأشواط الإضافية، حيث افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق البرتغالي بيرنارد سيلفا عند الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط بهذه النتيجة، وعاد الهلال مع بداية الشوط الثاني، ليسجل هدفين متتاليين عن طريق البرازيليين ليوناردو ومالكوم عند الدقيقتين (46 و 52)، وبعدها بثلاث دقائق تمكن النرويجي هالاند من معادلة النتيجة للسيتي، ليستمر التعادل (2-2) حتى نهاية الشوط الثاني، وتُمدد المباراة لشوطين إضافيين تواصلت فيهما الإثارة، إذ تقدم الهلال مرة أخرى عن طريق السنغالي كوليبالي عند الدقيقة (94), فيما تمكن “البديل” الإنجليزي فودين من معادلة النتيجة للسيتي عند الدقيقة (104)، لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل (3-3).
وعاد البرازيلي ماركوس ليوناردو، ليضع الهلال في المقدمة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لفريقه عند الدقيقة (113)، ليخطف الهلال بطاقة التأهل إلى ربع النهائي الذي سيلتقي فيه مع فلومينينسي البرازيلي.
ويُعد هذا الفوز إنجازًا للهلال كونه أول فريق سعودي يهزم بطل دوري أبطال أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية، مما يعكس تطور الكرة السعودية ومكانتها المتنامية على الساحة الدولية، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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