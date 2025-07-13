حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد الكامل، لمدة خمس سنوات، من قبل المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا، لبرامج ماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير علم الجريمة، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي لهذه البرامج الأكاديمية، هو ثمرة جهود مستمرة لتطوير الأداء الأكاديمي للجامعة وَفْق أفضل معايير الجودة والتميز، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على طرح برامج أكاديمية نوعية تُعزِّز القدرات الأمنية والعدلية العربية على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج الأكاديمية المتقدمة ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي يُعَزِّز خطواتها نحو الريادة في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية بما يحقق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الأمنية العربية، وأهداف الجامعة الإستراتيجية.
واختتم معالي رئيس الجامعة تصريحه برفع الشكر إلى القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه للجامعة منذ نشأتها حتى اليوم.
يُشار إلى أن مشروع الاعتماد البرامجي الدولي هو أحد مشاريع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في خطتها الإستراتيجية (2025م-2029م)، التي تهدف إلى اعتماد كافة برامج الجامعة الأكاديمية دوليًّا ومحليًّا.
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