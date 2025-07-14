بكين 14 يوليو 2025 (شينخوا) احتضنت حديقة تشاويانغ بالعاصمة الصينية بكين مساء يوم الأحد الماضي فعالية سعودية-صينية جمعت بين الرياضات الإلكترونية والثقافة والسياحة لاستكشاف طريقة جديدة لتعزيز الاستهلاك الثقافي والسياحي من خلال الرياضات الإلكترونية، بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية والعام الثقافي الصيني-السعودي.
وخلال الفعالية التي اعتبرت بمثابة مراسم افتتاح للمهرجان السعودي-الصيني للرياضات الإلكترونية والثقافة والسياحة وإطلاق الجولة الصينية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، اجتذبت منطقة تجربة ألعاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية عددا كبيرا من الشباب.
وافتُتح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يوم 7 يوليو الجاري وسيستمر حتى يوم 24 أغسطس القادم، ويعتبر أكبر مسابقة عالمية من نوعها تقام سنويا في الرياض بالسعودية، حيث يشارك أكثر من 20 ناديا صينيا في منافسات العام الجاري، ما يسجل أكبر حجم لمشاركة الأندية الصينية في هذا النوع من المسابقات الخارجية.
وقال مسؤول سعودي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية خلال المهرجان إن السوق الصينية تعتبر سوقا مهما بالنسبة لها، معربا عن تطلعه إلى تعميق التعاون في الرياضات الإلكترونية والثقافة والسياحة مع شركات صينية في المستقبل.
ومن جانبها، قالت مسؤولة في شركة الرياضات الإلكترونية لـ”تنسنت” إن الشركة تعتبر الشريك الاستراتيجي الصيني للمؤسسة وقد تعاونت مع السلطات السياحية ومنصات السفر السعودية لتقديم حزمة سفر شاملة للاعبين الصينيين تحت عنوان “السفر الخاص ببطولة الرياضات الإلكترونية”، تشمل تذاكر المسابقات وتذاكر الطيران ذهابا وإيابا بالإضافة إلى الإقامة في فنادق بالرياض تحمل موضوع الرياضات الإلكترونية.
وفي الشهرين القادمين، ستقام فعاليات تشجيعية لمشاهدة منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في أكثر من 40 مدينة في الصين.
وإلى جانب ذلك، ستقام فعاليات حول الصين في الفترة ما بين 24 يوليو الجاري و3 أغسطس القادم خلال البطولة التي تقام في الرياض.