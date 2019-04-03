المدينة المنورة
رعى الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز امير منطقة المدينة المنورة في قصره بحضور نائبة الامير سعود بن خالد الفيصصل احتفال جائز امين مدني لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وسط حضور كبير من العلماء والمثقفين واعيان منطقة المدينة واعضاء اللجنة العلمية للجائزة وامينها العام الدكتور اياد مدين
والقي الدكتور نزار مدني كلمة اسره السيد امين مدني
وسلم الامير الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي شهادة ودرع الفوز بحضور بناتها واولادها وعدد من استاذات الجامعات السعودية والقت الدكتور دلال كلمة اعربت فيها عن سعادتها ان تكون في المدينة المنورة وتنال هذه الجائزة وانها سعيدة بما قامت به من دراسات عن المرأة السعودية
وسلم الامير ايضا الفائز الثاني الدكتور المبروك محمد الباهي من تونس والاستاذ في جامعة الملك عبد العزيز الدرع وشهادة الجائزة عن ابحاثه عن البحر الاحمر
وشكر الدكتور امير المدينة وامانة الجائزة على منحه الجائزة التي اعتبرها ذات قيمة عالية من بلد عزيز