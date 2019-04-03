المدينة المنورة – احمد الحربي
استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز امين منطقة المدينة المنورة امس في قصره بحضور نائبة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن خالد الفيصل الباحث والمؤرخ محمد بن ناصر الاسمري الذي اهدي لسموه كتابيه :
الجيش السعودي في حرب فلسطين
وكتاب السعودية دولة واجهة ومواجهة
التي وثق فيهما ما كان للمملكة العربية السعوية قادة وشعبا من اسهامات وتضحيات في نصرة قضايا العرب والدفاع عن بلدان عربية تعرضت للعدوان ، وما قامت به القوات السعودية من اعمال بطولية وتضحيات وشهداء
واثنى سموه علي جهد الباحث الاسمري وقدم له الشكر على ما قام به من توثيق
حضر الاستقبال معالي السيد نزار مدني ومعالي الدكتور اياد مدني وعدد من المثقفين