توصلت وزارتا الشؤون البلدیة والقرویة والنقل إلى اتفاقیة إطاریة شاملة لفصل التداخل في المھام بین الوزارتین، كما تمتحدید العدید من الضوابط والإجراءات واختصار المدد الزمنیة وتفعیل الربط الإلكتروني .. ووفقا لما نشرته صحيفة المدينة اليوم السبت 11 مايو 2019فقد تضمنت الاتفاقیة التي وقعھاكل من وزیر الشؤون البلدیة والقرویة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزیر النقل الدكتور نبیل بن محمد العمودي عدةبنود. وتضمنت الاتفاقیة 8 ضوابط لفصل التداخل في تبعیة الطرق، كما أشارت إلى إطلاق خدمة نقل عام بالحافلات في 6مناطق تشمل حاضرة الدمام، جازان، حائل، الطائف، تبوك، القصیم.
وفیما یلي أبرز بنود الاتفاق:
الطرق العابرة خارج المدن
• التنسیق بین الوزارتین لوضع تصور شامل لدراسة إنشاء طرق تخصص لحركة المرور العابرة وبالذات الشاحنات ,لتفاديالمرور عبر المدن والمحافظات الرئیسة لتقلیل الازدحام المروري وخفض التلوث البیئي وتحسین ادارة الحركة المروریةفي المدن والمحافظات الرئیسة وتحدید العوائق والتحدیات
• التوافق على ان تدرس موضوعات مراكز الخدمة , الدعایة على الطرق بعد الدراسة التي تقوم بھا وزارة النقل في مبادرةتحقیق إیرادات من أصول الطرق.
• التعاون بین الوزارتین فیما یخص الانظمة على الطرق التي سیطبق علیھا مقابل مالي لعبور المركبات
مواقف الشاحنات داخل المدن
• المدن المستھدفة والتي سیبدأ فیھا تحدید مواقع لمواقف الشاحنات (الریاض وجدة والمدینة المنورة والجبیل وینبع)وتزوید وزارة النقل بمخططات النطاق العمراني لھا
• یتم طرح مواقع مناسبة لمواقف الشاحنات عند مداخل المدن كفرص استثماریة من قبل الامانات, وفي حالة عدم توافرالمواقع المناسبة فیتم التنسیق بین الوزارتین للترخیص على مواقع خاصة وإیجاد الآلیة المناسبة لذلك• قیام البلدیات بتحدید كافة المواقع المقترحة بعد التنسیق بین المختصین في الوزارتین.
النقل العام باستخدام الحافلات في المدن
• تقدم وزارة الشؤون البلدیة والقرویة الدعم المطلوب حسب المتاح من بنودھا بعد الاطلاع على التكلفة التقدیریةلمشروعات المدن المختارة والتي تشمل 6 مناطق حیویة ھي: (حاضرة الدمام وجازان وحائل والطائف وتبوك والقصیم)
• تقوم وزارة الشؤون البلدیة والقرویة بمراجعة المسارات المقترحة من ھیئة النقل العام .
• ربط نظامي البلاغات 938-940 بالوزارتین عبر الشبكة الحكومیة الآمنة المقدمة من خلال برنامج یسر
• یتم التحقق من التراخیص الصادرة من وزارة البلدیات فوریة او نھائیة وذلك باستخدام خدمة التحقق الخاصة بالوزارةوالمقدمة على قناة التكامل الحكومیة من خلال برنامج یسر لاتمام اصدار التراخیص الخاصة بھیئة النقل العام .
فصل التداخل بشكل كامل بحیث تكون الطرق داخل مراحل النطاق العمراني من اختصاص البلدیات والامانات وضمنمسؤولیاتھا، وتكون الطرق خارج النطاق العمراني من اختصاص وزارة النقل.
یكون النطاق العمراني المعتمد حتى 1450ھـ وما یتم تحدیده م ً ستقبلا ھو المعتمد في تحدید تبعیة الطرقومسؤولیاتھا بین الوزارتین.
حصر جمیع الطرق المنفذة من قبل وزارة النقل داخل مراحل النطاق العمراني والمطلوب تسلیمھا لوزارة البلدیاتوتحدید التكالیف المخصصة والمعتمدة لصیانتھا وتقدیر التكالیف اللازمة لرفع مستواھا.
حصر جمیع الطرق المنفذة من قبل وزارة البلدیات خارج مراحل النطاق العمراني والمطلوب تسلیمھا لوزارة النقلوتقدیر التكالیف اللازمة لرفع مستواھا.
بعد اتمام الحصر وتقدیر التكالیف یتم اعداد خطاب مشترك من قبل الوزارتین لوزارة المالیة یوضح فیھ التكالیفاللازمة والمطلوب اعتمادھا لرفع مستوى الطرق داخل وخارج النطاق العمراني.
یتم نقل اختصاص ومسؤولیة الطرق المنفذة بین الوزارتین وفق ماذكر اعلاه من خلال برنامج زمني محدد في ضوءما یعتمد من مبالغ مالیة سنویة لرفع مستواھا، أما الطرق الجاري تنفیذھا فتعالج وفقًا لذلك بعد الانتھاء من تنفیذھا.
بالنسبة للطرق التي سبق ان استلمت دون نقل تكالیف صیانتھا ,فتستمر مع الجھة المستلمة وتنقل تكالیفھا بعدتحدیدھا.
یكون اختصاص إنشاء وصیانة كافة الطرق المستقبلیة الواقعة داخل مراحل النطاق العمراني لوزارة البلدیات وضمنمسؤولیاتھا ,والطرق الواقعة خارج مراحل النطاق العمراني لوزارة النقل