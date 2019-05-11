علوم واختراعات > زراعة الأرز في الأرضي المالحة القلوية بشرقي الصين
11/05/2019   2:21 م

زراعة الأرز في الأرضي المالحة القلوية بشرقي الصين

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تشينغداو، شاندونغ 10 مايو 2019 (شينخوا)  عمال يزرعون الأرز في حقول تجريبية بمركز البحوث والتنمية لأرز المياه المالحة في مدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين، وقام المركز هذا العام بتجربة زراعة 2000 شتلة من الأرز في الأرضي المالحة القلوية، لمزيد من المراقبة والتحليل والتجارب الأولية لإنجاح زراعة الأرز في مياه البحر.

زراعة الأرز في الأرضي المالحة القلوية بشرقي الصين

علوم واختراعات
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