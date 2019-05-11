تشينغداو، شاندونغ 10 مايو 2019 (شينخوا) عمال يزرعون الأرز في حقول تجريبية بمركز البحوث والتنمية لأرز المياه المالحة في مدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين، وقام المركز هذا العام بتجربة زراعة 2000 شتلة من الأرز في الأرضي المالحة القلوية، لمزيد من المراقبة والتحليل والتجارب الأولية لإنجاح زراعة الأرز في مياه البحر.
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