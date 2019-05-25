واس – جدة
وافق الاجتماع الوزاري في دورتھ الثامنة عشر لأصحاب المعالي وزراء البیئة بدول البحر الأحمر وخلیج عدن على البدء فيإجراءات تفعیل إعلان البحر الأحمر وخلیج عدن مناطق خاصة لدى المنظمة البحریة الدولیة. أوضح ذلك الأمین العام للھیئةالإقلیمیة للحفاظ على البحر الأحمر وخلیج عدن (بیرسجا) الأستاذ الدكتور زیاد أبو غرارة. وقال: إن البحر الأحمر یعدمستودعا عالمیا للتنوع البیولوجي في العالم وفوائد إعلانھ منطقة خاصة سوف یسھم بإذن الله في حظر رمي المخلفات الصلبةمن ظھر السفن مثل: النفایات والبضائع التالفة أو الحیوانات النافقة أو المخلفات السائلة الملوثة بالزیت. وأضاف أن ھذه
الخطوة تعزز من عملیات الحد من التلوث الناجم عن السفن سواء المخلفات الصلبة أو المخلفات الزیتیة والمحافظة على بیئةالبحر الأحمر البحریة وعلى استثمارات الدول في المناطق الساحلیة مثل: محطات التحلیة والمشاریع السیاحیة والحد منتأثیرات النفایات خاصك الصلبة منھا على سلامة الإبحار.
وبین الدكتور زیاد أبو غرارة أن خطوات الإعلان ستبدأ بتقدیم إخطارات كافیة من الدول المشاطئة للمنطقة الخاصة والعضوفي اتفاقیة “ماربول” بطلب تفعیل الإعلان إلى المنظمة البحریة الدولیة، ویتضمن الأخطار تعھد حكومة كل طرف بتوفیرمرافق كافیة لاستقبال ومعالجة میاه اتزان السفن ومرافق كافیة لاستقبال المخلفات الأخرى مثل: المخلفات الصلبة والمخلفاتالزیتیة على أن تتمتع ھذه المرافق بقدرة كافیة تكفي لتلبیة احتیاجات السفن التي تستخدمھا بدون تأخیر غیر مسوغ. وأفاد أنھ في حال استلام طلب التفعیل، تحدد المنظمة تاریخاً لدخول متطلبات ھذه اللائحة حیز التنفیذ، وتُخطر المنظمة جمیع الأطرافبالتاریخ المحدد بھذه الصورة قبل فترة لا تقل عن 12 شھراً من حلول ھذا التاریخ.
وكشف الدكتور زیاد أبو غرارة عن أن البحر الأحمر من أنظف بحار العالم ومعظم سواحلھ لا تزال بفضل الله تعالى علىطبیعتھا البكر، ویضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك 165 منھا یعد من الأسماك المستوطنة. وأكد أن نسبة 48 %منأسماك البحر الأحمر في المیاه العمیقة ولا توجد في سواه من بحار العالم، وشعابھ ھي الأولى من حیث طول الشعاب المتصلةعلى مستوى العالم والأكثر مقاومة وتحملا للتغیرات المناخیة، لافتًا النظر إلى أنھ من المتوقع أن یكون البحر الأحمر المصدرالأخیر لاستعادة الشعاب في بحار العالم.
وكان المجلس الوزاري للھیئة الإقلیمیة للمحافظة علي بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن قد اختتم اجتماعھ الثامن عشر في جدةالأربعاء الماضي برئاسة معالي وزیر البیئة والمیاه والزراعة المھندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومشاركةأصحاب المعالي وزراء الدول الأعضاء بالھیئة في كل من : المملكة العربیة السعودیة، مصر، والسودان، والأردن، والیمن،وجیبوتي، والصومال. وناقش الاجتماع حزمة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالھ كان أبرزھا النفایات الساحلیةوالبحریة وخاصة البلاستیكیة والحد من اخطارھا على البیئة البحریة وتعزیز قدرات التكیف على تأثیرات التغیر المناخي فيالبیئة البحریة، واستكمال البروتوكول الإقلیمي الخاص بالتعاون في إدارة المصائد وتربیة الأحیاء البحریة، اضافة إلى عدد منالموضوعات المتعلقة بالتنمیة المستدامة للبیئة البحریة في الإقلیم. وأشاد أصحاب المعالي وزراء البیئة بدول البحر الأحمر فياجتماعھم بالجھود الحثیثة التي تقوم بھا الھیئة الإقلیمیة للمحافظة علي بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن في التنسیق ودعم جھوددول الأعضاء في الحفاظ علي مكتسباتھا البیئیة في البحر الأحمر وخلیج عدن وتحقیقھا للأھداف المرجوة في تعزیز ھذاالدور
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