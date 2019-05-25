واس – جدة
التقى صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع – حفظه الله – الیوم في محافظة جدة البلد، مجموعة من المثقفین السعودیین. وجرى خلال اللقاء النقاش حول مستقبل الثقافة السعودیةعلى ضوء رؤیة المملكة 2030 ،مثمناً سمو ولي العھد – حفظھ الله – الجھد الذي یبذلھ المثقفون السعودیون باختلاف مشاربھملخدمة وطنھم ومجتمعھم، ومشدداً سموه على الأھمیة المحوریة للثقافة في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، وفي تحسین جودة
الحیاة، ودورھا في حفظ الھویة والتاریخ وفي التعبیر عن التنوع الحضاري الغني الذي تحظى بھ المملكة، وإسھاماتھا في مدجسور التواصل المعرفي والإنساني مع الحضارات والدول الأخرى.
حضر اللقاء نخبة من المثقفین السعودیین یمثلون القطاعات الستة عشر التي تدعمھا وزارة الثقافة في رؤیتھا وتوجھاتھا. وقدعبّر المثقفون خلال اللقاء عن عظیم امتنانھم وتقدیرھم لكل الدعم الذي تحظى بھ ثقافة الوطن من لدن خادم الحرمین الشریفینوسمو ولي العھد – حفظھما الله -.
وجاء اللقاء في سیاق اھتمام القیادة الرشیدة بتنمیة ثقافة الوطن وتطویرھا، وعلى ضوء رؤیة المملكة 2030 التي صاغھا سموولي العھد – حفظھ الله – ومنح من خلالھا الثقافة عنایة خاصة باعتبارھا عنصراً مھماً في میزان التنمیة الاجتماعیة، ورافداًمؤثراً في الاقتصاد الوطني. وقد شملت عنایة سموه الكریمة جمیع مناحي النشاط الثقافي السعودي، وعلى عدة مستویات،
وكان تأسیس وزارة خاصة بالثقافة بمثابة التأكید على الدور المھم لھذا القطاع في التنمیة المستقبلیة للمملكة.
وتولت وزارة الثقافة منذ تأسیسھا مھمة تنفیذ رؤیة سمو ولي العھد في الدفع بالثقافة السعودیة إلى مستویات عالیة من القوةوالتأثیر والتمیز، ووضعت الوزارة لذلك وثیقة رؤیتھا وتوجھاتھا بما احتوت علیھ من مبادرات طموحة تخدم النشاط الثقافيالسعودي بكل اتجاھاتھ، وتدعم المثقفین بتنوع مساراتھم الإبداعیة، بما یضمن تحقیق الأھداف الاستراتیجیة لرؤیة المملكة.2030
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