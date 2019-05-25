اقتصاد > التجارة بين الصين والدول العربية تسجل نموا بواقع 28 بالمائة في عام 2018
25/05/2019   12:34 م

التجارة بين الصين والدول العربية تسجل نموا بواقع 28 بالمائة في عام 2018

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بكين 25 مايو 2019 (شينخوا) كشفت أرقام رسمية واردة من وزارة التجارة الصينية أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية وصلت إلى 244.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة 28 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة واردات الصين من الدول العربية 139.4 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة صادراتها إلى الأخيرة 104.9 مليار دولار أمريكي.

وخلال عام 2018، أقامت الشركات الصينية مشاريع جديدة بقيمة 35.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة 9 بالمائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة الأعمال 27.8 مليار دولار أمريكي، ما حافظ على مستوى مماثل للعام الأسبق.

في الوقت نفسه، قامت الصين باستثمار 1.2 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات في الدول العربية.

التجارة بين الصين والدول العربية تسجل نموا بواقع 28 بالمائة في عام 2018

اقتصاد
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