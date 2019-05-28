واس – الریاض
بلغ عدد مصانع إنتاج الأسمدة المسموح استخدامھا في الزراعة العضویة والمنتجة من المواد الطبیعیة والكائنات الحیّة والتي عمل القطاع الخاص علىم، منذ اطلاق نشاط الزراعة العضویة قبل 13 عاماً
إنشائھا وتطویرھا لتلبي احتیاجات القطاع الزراعي في جمیع المناطق. وأوضحت وزارة البیئة والمیاه والزراعة أن مصانعالأسمدة، تعمل تحت إشرافھا وضمن شروط ومواصفات معینة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالیة.
وشددت، بضرورة التقید بإنتاج وتداول الأسمدة، بتطبیق نظام الزراعة العضویة ونظام الأسمدة ومحسنات التربة المعمول بھا في دول مجلس التعاون الخلیجیة.
ولفتت الوزارة إلى أن تطبیق ھذه الأنظمة یأتي لضمان تطبیق الزراعة العضویة والممارسات الزراعیة الجیدة، وترشیداستخدام الأسمدة الكیماویة، وزیادة استخدام الأسمدة العضویة، مما ّ یحسن من خواص التربة وخصوبتھا، ومن ثم تحسینقدرتھا على الاحتفاظ بمیاه الري.
وأشارت إلى أنھ لا یسمح بإنتاج أو تصنیع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعیة إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الإدارةالمختصة في الوزارة، وبعد التنسیق مع الجھات ذات العلاقة، وبالإمكان الحصول على معلومات عن الأسمدة ُ المنتجة من ھذهالمصانع من خلال الرابط
التالي:
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https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/OrganicCompain/Pa
ges/OrganicProductionInp
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