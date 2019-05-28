بكين 28 مايو 2019 (شينخوا)
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ 244.3 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة 28 بالمائة على أساس سنوي.
وبلغت الواردات الصينية من الدول العربية 139.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018، في حين وصلت الصادرات الصينية إلى الدول العربية 104.9 مليار دولار أمريكي.
كما أوضحت البيانات أن الاستثمار الصيني المباشر في كافة القطاعات للدول العربية بلغ 1.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة العقود الجديدة التي أبرمتها الشركات الصينية في الدول العربية 35.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 9 بالمائة، حيث بلغت قيمة التداول 27.8 مليار دولار أمريكي، دون تغيير عن مستواها في العام الأسبق.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للصين في الدول العربية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 63.34 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26.7 بالمائة على أساس سنوي، في حين بلغت الصادرات الصينية إلى السعودية 17.45 مليار دولار أمريكي بانخفاض 4.3 بالمائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، بلغت الواردات الصينية من السعودية 45.89 مليار دولار أمريكي بزيادة 44.5 بالمائة.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية بعد السعودية، حيث بلغ حجم التجارة بين الصين والإمارات 45.92 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة قدرها 12.1 بالمائة على أساس سنوي.
جدير بالذكر أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية سجل نموا مطردا بوتيرة أسرع في ظل تباطؤ نمو التجارة العالمية والاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي تم تحقيقه بفضل البناء المشترك للحزام والطريق إلى حد كبير.
وحتى الآن، قد وقعت الصين وثائق تعاون للحزام والطريق مع 17 دولة عربية وارتقت بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع 12 دولة عربية، ما ساهم في تعزيز التعاون العملي والتبادل الإنساني والثقافي وتوفير قوة دافعة لعملية الإصلاح والتنمية لكل منها.
في عام 2014، وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ الدعوة إلى الدول العربية للمشاركة في بناء الحزام والطريق، وذلك خلال الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عقد في بكين. وفيما بعد، طرح الرئيس شي في خطابه خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عقد في يوليو 2018، مخططا جديدا للتنمية المستقبلية للعلاقات الصينية العربية.
وقال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي إن حجم التعاون العملي بين الجانبين ضمن الحزام والطريق يزداد بشكل مستمر، إذ قد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية.
كما يترسخ إطار التعاون “1+2+3” بين الجانبين الذي يتخذ التعاون في مجال الطاقة كمحور رئيسي ومجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين و3 مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة تشمل الطاقة النووية، والفضاء والأقمار الاصطناعية، والطاقة الجديدة كنقاط اختراق.
ومن جهة أخرى، تم إنجاز عدد كبير من مشاريع البنية التحتية التي عُهد بها إلى الجانب الصيني، ما عاد بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء العديد من آليات التعاون والتبادل بين الجانبين في إطار الحزام والطريق.