ثقافة وفنون > الملكية الفكرية” تطلب مرئيات العموم حول لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع
30/05/2019   12:02 م

الملكية الفكرية” تطلب مرئيات العموم حول لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع

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تعكف الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على استحداث ” لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع ” وفقاً لاختصاصها في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء .

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .
ودعت الهيئة العموم والمهتمين في هذا المجال إلى إبداء مرئياتهم حيال “لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع”، وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440هـ الموافق 25 / 6 / 2019م، عبر إرسالها للبريد الالكتروني الرسمي للهيئة saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص مقدم المرئيات.
ويمكنكم الاطلاع على نصوص مشروع لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع من خلال الرابط: https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3593 علماً أن المهلة المتبقية لاستلام المرئيات والملحوظات المكتوبة هي 27 يوماً.

 

الملكية الفكرية” تطلب مرئيات العموم حول لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع

ثقافة وفنون
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