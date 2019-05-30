ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .
ودعت الهيئة العموم والمهتمين في هذا المجال إلى إبداء مرئياتهم حيال “لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع”، وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440هـ الموافق 25 / 6 / 2019م، عبر إرسالها للبريد الالكتروني الرسمي للهيئة saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص مقدم المرئيات.
ويمكنكم الاطلاع على نصوص مشروع لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع من خلال الرابط: https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3593 علماً أن المهلة المتبقية لاستلام المرئيات والملحوظات المكتوبة هي 27 يوماً.