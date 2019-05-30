اقتصاد > 4.1 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر في أول أربعة أشهر
30/05/2019   12:34 م

4.1 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر في أول أربعة أشهر

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بكين 30 مايو 2019 (شينخوا) أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية، أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 4.188 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، بزيادة 7.6 بالمائة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 3.73 مليار دولار أمريكي في أول أربعة أشهر، بزيادة 13.2 بالمائة على أساس سنوي، فيما وصلت الواردات الصينية من مصر إلى 458 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها، بتراجع 23.4 بالمائة على أساس سنوي.

وفي شهر أبريل وحده، بلغ حجم التجارة بين الصين ومصر 1.029 مليار دولار أمريكي، منها 939.6 مليون دولار صادرات الصين إلى مصر، و89.5 مليون دولار أمريكي وارداتها من مصر.

4.1 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر في أول أربعة أشهر

اقتصاد
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