الرياض 16 يونيو 2019 (شينخوا) أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم (الأحد) عن تحليق طائرات سعودية وأمريكية في تشكيل مشترك على منطقة الخليج، وذلك في ظل توتر بين طهران وواشنطن.
وقالت الوزارة في بيان اليوم إن “طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين”.
وتابعت “أن المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين”.
ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورا وفيديو للطائرات.
ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان.
وقبل نحو شهر، تعرضت أربع سفن تجارية لعمليات تخريب قبالة سواحل الإمارات.
واتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان قبل أيام، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ “موقف حازم” تجاه طهران.
وقال ولي العهد في مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط) نشرتها اليوم إن المملكة “لاتريد حربا في المنطقة”، غير أنه شدد على “أننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية”.
واعتبر أن “المشكلة في طهران، وليست في أي مكان آخر”، واتهم إيران بأنها “هي الطرف الذي يصعّد دائماً في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة”.
وأضاف أن “النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عمليا على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قام عبر ميليشياته بالهجوم الآثم على مطار أبها” الواقع جنوب غرب السعودية.
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالضلوع في الهجوم على ناقلتي النفط، وهو ما نفته طهران.
ويسود توتر متصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد فرض واشنطن عقوبات إضافية على طهران وإرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، قال مسؤولون أمريكيون إنها لمواجهة “تهديدات إيران”.