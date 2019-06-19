ثقافة وفنون > إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية
19/06/2019   8:27 ص

إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

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واس – الریاض
أبرمت كل من شركة مینا للتطویر والتعلیم وشركة بنیان للتطویر المحدودة الیوم مذكرة وبحضور بحضور الرئیس التنفیذيللھیئة عمرو بن أحمد باناجه مذكرة تفاھم لتأسیس وإدارة وتشغیل الأكادیمیة السعودیة للترفیھ، التي ستعنى بتقدیم برامج متخصصة في مجال الترفیھ، لتأھیل الكوادر الوطنیة للعمل في القطاع، وذلك في مقر الھیئة العامة للترفیھ بالریاض.
وأشاد الرئیس التنفیذي للھیئة العامة للترفیھ بھذه الخطوة التي تعزز الجھود التكاملیة بین الجھات وتحقق التناغم بین المبادرات للخروج بمشاریع تحمل القیمة المضافة الحقیقیة في القطاع، مؤكداً التزام الھیئة بدعم مثل ھذه المبادرات النوعیة التي تساھم في تطویر قطاع مستدام یلبي الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة، مشیراً إلى أن الاتفاقیة ستسھم في ترسیخ شراكة القطاع الخاص من خلال تأھیل الشباب السعودي والمساھمة في إیجاد فرص العمل وتطویر البرامج المتخصصة في مجال الترفیھ
الذي یشكل جزءاً مھماً من رؤیة المملكة 2030.
وأكد باناجه حرص الھیئة على دعم المشاریع والمبادرات الھادفة إلى صیاغة نماذج وحلول مبتكرة لدعم القطاع وضمانتحقیق أھدافھ ضمن إستراتیجیة شاملة، تستھدف تمكین الشباب السعودي، وتعزیز أدوارھم للسیر نحو رحلة التطور والتنمیةللقطاع بكل جدارة واقتدار.
یذكر أن أول أكادیمیة للترفیھ ستنطلق في مدینة الریاض في سبتمبر المقبل، حیث ستقدم برنامج الدبلوم المشارك المتخصصفي إدارة الترفیھ.

إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

ثقافة وفنون
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