القاهرة 17 يونيو 2019 (شينخوا) وقعت شركة (سايك) الصينية لصناعة السيارات ومجموعة المنصور، إحدى كبريات شركات السيارات في مصر، اليوم (الإثنين)، اتفاقية تعاون لإقامة مصنع مشترك لتصنيع سيارات MG في مصر.
وقال تشن هونغ رئيس مجلس إدارة سايك، خلال حفل توقيع الاتفاقية بالقاهرة، إن شركته قامت في البداية ببناء سلسلة متكاملة لصناعة السيارات قائمة على البحث والتطوير والتصنيع والتسويق والخدمات اللوجستية والتمويل في الأسواق العالمية.
وأضاف أن “هذه المرة سيتم إدخال منتجات الشركة الجديدة وتقنياتها ونماذجها الجديدة بشكل كبير في السوق المصرية، لتزويد السكان المحليين بمنتجات وخدمات محلية عالية الجودة”.
وحضر الحفل رئيس بلدية مدينة شانغهاي يينغ يونغ، ومستشار الشؤون الاقتصادية بالسفارة الصينية بالقاهرة هان بينغ، وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المنصور، انكوش أرورا، إن تصنيع السيارات سيبدأ في الأشهر الـ 12 المقبلة، مشيرا إلى أن مجموعة المنصور تقوم بإنشاء منشآت التجميع في الوقت الحالي.
وأضاف أرورا، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن مجموعته وقعت اتفاقية مشروع مشترك مع سايك لتصبح الموزع الحصري للعملاق الصيني في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي العام الماضي، أسست سايك مشروعا مشتركا مع مجموعة المنصور للترويج لسيارات MG في السوق المصرية، وأصبحت الشركة المصرية الموزع الحصري لمنتجات MG في مصر وفق هذا الاتفاق.
وتابع أرورا أن مجموعة منصور كشفت اليوم عن سيارة MG ZS الكهربائية الجديدة بالكامل، موضحا أنها ستكون أول سيارة كهربائية محلية في السوق المصرية.
وأردف أن مجموعة المنصور ستطلق السيارة في الأشهر الخمسة المقبلة.
وفي السنوات الأخيرة، استجابت مجموعة سايك بشكل ملحوظ لمبادرة الحزام والطرق لتعزيز عمليات الأعمال الدولية بطريقة منظمة.
وأنشأت سايك مراكز بحث وتطوير مبتكرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل، وقامت ببناء قواعد تجميع في تايلاند وإندونيسيا والهند، و93 قاعدة لقطع الغيار في الخارج، و12 مركزا لخدمات التسويق الإقليمية وأربعة فروع لوجستية.