واس – القاھرة
یرعى الأمیر عبد العزیز بن طلال بن عبد العزیز رئیس المجلس العربي للطفولة والتنمیة غداً في
القاھرة حفل تسلیم جوائز الفائزین بالدورة الأولى لجائزة الملك عبد العزیز البحثیة في مجال الطفولة والتنمیة في الوطنّ العربي التي خصص موضوعھا عن “التنشئة على المواطنة”.
وأوضح أمین عام المجلس العربي للطفولة والتنمیة الدكتور حسن البیلاوي في بیان لھ الیوم، أن الجائزة التي أعلن عنھاالمجلس في سبتمبر 2017م، جاءت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمیر طلال بن عبد العزیز مؤسس المجلس – رحمھالله – ، من أجل إثراء البحث الاجتماعي والتربوي من خلال تقدیم دراسات وبحوث علمیة عن قضایا الطفولة والتنمیة ودعمحق الطفل في المشاركة والحمایة. وأشار إلى أن الجائزة ّ خصصت موضوع الدورة الأولى عن “التنشئة على المواطنة”
لتفعیل المواطنة النشطة التي تقوم على أسس توفیر فرص متكافئة وبناء قدرات الأطفال والیافعین لتمكینھم من استغلال ھذها تقدم بھا 108 باحثین من 11 دولة عربیة، وفاز بجوائزھا التي
الفرص، مبیّنًا أنھ تنافس خلال ھذه الدورة من الجائزة 87 بحثًتبلغ عشرین ألف دولار أمریكي 18 باحثًا من 7 دول عربیة ھي المملكة العربیة السعودیة والجزائر وسوریا وفلسطین ومصروالمغرب والیمن.
وأوضح الببلاوي أن الجائزة تھدف إلى تعمیق ثقافة حقوق الطفل من خلال إثراء البحث العلمي في مجالات الطفولة بما یخدمقضایا تنمیة المجتمعات العربیة ومواجھة التحدیات ودعم الباحثین المنشغلین بقضایا الطفولة في البلدان العربیة وتحفیزھموتعزیز الحوار المجتمعي حول القضایا ذات الأھمیة بالطفل وتنشئتھ من خلال البحوث ّ المقدمة. وسیقوم الأمیر عبد العزیز بن طلال بن عبد العزیز رئیس المجلس عقب تسلیم جوائز الفائزین بالإعلان عن موضوع الدورة الثانیة منالجائزة التي ستتناول قضیة أخرى محوریة معاصرة من قضایا الطفولة والتنمیة لتكون نتائج البحوث المقدمة وتوصیاتھا سبیلاً
نحو استشراف مستقبل الطفل العربي وتمكینھ من أدوات الحاضر ودخولھ عصر مجتمع المعرفة.
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