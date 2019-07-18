ثقافة وفنون > المشايخ ال بن رقوش وشيخ قريش يستضيفون الكاتب والمؤخ الاسمري في مهرجان الاطاولة التراثي
18/07/2019   2:00 م

المشايخ ال بن رقوش وشيخ قريش يستضيفون الكاتب والمؤخ الاسمري في مهرجان الاطاولة التراثي

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استضاف مشايخ زهران عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش ومعالي الدكنور جمعان بن رشيد بن رقوش ومساعد بن عب\ الله بن رقوش ونايف بن عبد الله بن رقوش ومحمد بن عبد الله بن رقوش وابناؤهم الكابت والمؤرخ محمد بن ناصر الاسمري الذي حل ضيفا علة النادي الادبي الثقافي بالباحة بحضور عدد من اعيان المنطقة بحضور رئيس النادي الادبي الثقافي الاستاذ حسن محمد الزهراني واقام المحتفون وليمة كبيرة للاستاذ الاسمري وتجول الضيف في قصر بن رقوش الاتري الذي بناه شيخ زهران من اكثر من 300 سنىة

والذي احرقة الاتراك واعادت هيئة التراث زالآثار ترمسمه وصيانته وشارك الضيف الاسمري الحضور في العرضة الشعبية

من جخة اخرى دعى الشيخ فهد بن جابر الحسني شيخ قبيل قريش والمهندس مفرح بن محمد الزهراني عضو مجلس الشورى االاستاذ الاسمري لزيترة مخرجان الاطاولة التراثي وتجول الضيف في القرية التراثية وابدى اجابه الشديد بما تم فيها من اعمال

وشرف الاسمري بعد ذلك حفل عشاء لدي عضو مجليس الشوري مفرح الزهراني الذث اقيم في متحف شعبي للاستاذ ناصر الزهراني

المشايخ ال بن رقوش وشيخ قريش يستضيفون الكاتب والمؤخ الاسمري في مهرجان الاطاولة التراثي

ثقافة وفنون
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