تهاني سعيد – الوكاد – جدة
أهلت منظومة عالم ريادي أكثر من 40 من شباب وشابات الأعمال في مهارات ابتكار الأفكار الخاصة بالمشاريع الريادية عبر توظيف 4 نماذج علمية، وذلك خلال ورشة أقيمت بمركز نسما للتدريب بجدة بعنوان “هندسة الأفكار الريادية الابتكارية” ضمن مبادرة “مبتكرو الريادة” التي أطلقتها عالم ريادي بهدف دعم وتشجيع الشباب على طرح أفكارهم الريادية وتحويلها لمشروعات ذات منفعة وجدوى اقتصادية.
وتناولت الورشة عدة محاور تحدثت حولها الدكتوره فاتن البريكان مستشار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووكيل عمادة شؤون الطلاب للخريجات في جامعة الملك عبدالعزيز. حيث تم استعراض مهارات التفكير الأساسية والعليا، وأهمية تحليل السبب الجذري للمشكلة أو الاحتياج باستخدام عدة طرق مما يسهم في توليد الأفكار، والصفات الواجب توفرها في أصحاب الفكر الريادي والتي تتضمن الاهتمام بالتفاصيل والشجاعة والثقة والطموح وروح التحدي والاستحضار الدائم للأفكار وسعيه لتحقيق الإيجابية، مؤكدة على أن نجاح أي فكرة ريادية هو أن يتم تنفيذها على أرض الواقع وتضيف جديدا في الحياة.
يذكر بأن الورشة تأتي امتدادا لمساعي منظومة عالم ريادي (ryadiy.com) للإسهام في نشر وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية هندسة الابتكار في ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال وتبني أصحاب الأفكار الإبداعية، والاسهام في إيجاد بيئة حاضنة ومواتية لريادة الأعمال، إلي جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق مزيد من فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المنصة تتماشي مع رؤية المملكة في وتوظيف تقنية المعلومات والحلول غير التقليدية من خلال الخدمات والمعلومات والتقنية والإبداع بعيدا عن الطرق التقليدية.