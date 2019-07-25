محمد طالع – ابها
القى الباحث والمستشار الاعلامي محمد بن ناصر الاسمري الثلاثاء الماضي محاضرة في نادي ابها الادبي بعنوان السعودية دولة الواجهة والمواجهة وادارها الدكتور محمد ال زلفة استاذ التاريخ والعضو السابق في مجلس الشورى
وتحدث الاسمري بتفاصيل موسعة عن مواقف القيادة السياسية السعودية في دعم القضايا العربية والدفاع عن قضياهم وما كان من مواقف بطولية مشرفة للقوات الملسحة السعودية التي شاركت في حرب فلسطين 1948 مع الجيش المصري وما كان من مشاركات فعالة في المعارك التي شلمت اغلب المواقع في غزة وبقية مدن جنوب فلسطين
وتحدث المحاضر عن مشاركة الجيش السعودي في الدفاع ع الاردن عام 1967 حيث بقيت القوات السعودية على الجبهة الاردنية عشر سنوات كان لها ادوار بطولية واداء قتالي حاز بموجبه ضباط من الجيش السعودي اوسمة الشجاعة
وشاركت القوات السعودية في الدفاع عن سوريا عام 1973 وكان لها بطولات مشهودة في عدد من المواقع التي تسلمت فيها الدفاع عن العاصمة السورية وابرزت معركة تل مرعي ما كان من قوت وثبات في دفع العدوان الاسرائلي
واشار الاسمري الي بقاء قوة في لبنان 1976 للفصل بين الفصائل المتصارعة
وفي عام 1990 دافعت القوات السعودية عن الكويت
وقدم المحاضر عرضا مرئيا عن عدد من القيادات السياسية والعسكرية التي كان لها ادوار من الشهامة والبطولة والفداء
وقد شارك عدد من الحضور بتعليقات مثرية
في نهاية المحاضرة قدم رئيس النادي د احمد مريع عسيري رئيس نادي الاحساء الادبي الدكتور ظافر الشهري ليقدم درع التكريم للمحاضر ومدير الحوار
ثم التقطت صورة جماعية للمحاضر والحضور