ابها – الوكاد – خاص
استقبل صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز امير منطقة عسير اليوم الكاتب المستشار الاعلامي محمد بن ناصر الاسمري الذي قدم لسموه مؤلفاته التي اصدرها عن الجيش السعودي في حرب فلسطين 1948 م والذي وثق ما كان للقيادة السياسية السعوية وقواتها المسلحة والشعب السعودي من اعمال النصرة والشهامة
والسعودية دولة واجهة ومواجهة الذي وثق فيه دور القوات المسلحة السعودية في الدفاع عن الاردن 1967م وسوريا 1973 م ولبنان 1976م والكويت 1990م
وقد اثنى سمو الامير تركي على الجهد الذي بذله المؤلف في كتابيه وتقبل اهداء الاسمري لسموه