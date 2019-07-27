الرياض 26 يوليو 2019 (شينخوا)
يزور وفد صيني السعودية لمناقشة الفرص الاستثمارية في المملكة.
وأشاد رئيس المجلس الصيني للنهوض بالتعاون جنوب جنوب رئيس الوفد ليو اكسانهوا، خلال اجتماع عقد الخميس في الهيئة العامة السعودية للاستثمار في الرياض، بالإنجازات التي تحققت لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية السعودية.
وقال ليو، إن “الصين والمملكة تتعاونان في مجال الاستثمار والاقتصاد والتجارة وتحققان المنفعة المتبادلة للجانبين”.وأوضح، أن توجه الاستثمارات الصينية في السعودية الآن يسعى لجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصينية لممارسة أنشطتها التجارية بالمملكة.
وأشار الى استحواذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة على استثمارات الصين في المملكة، وقال “لذا من المهم أيضًا جذب شركات صغيرة ومتوسطة الحجم للاستثمار هنا، مما سيعزز التطور السريع للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية”.
من جهته، قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، إن الشراكة ما بين “رؤية السعودية 2030” ومبادرة “الحزام والطريق” تجلب فرصًا وفيرة للبلدين للتعاون، وهذا ما تأمل المملكة في تحقيقه.
وأكد مفتي، أن “الهيئة على استعداد لمساعدة المستثمرين الصينيين لاكتشاف وفهم الفرص الاستثمارية في السعودية”. وكان الوفد زار المغرب قبل أيام لمناقشة مختلف أوجه تعزيز الشراكة الاقتصادية.
والمجلس الصيني للنهوض بالتعاون جنوب جنوب هو منظمة صينية وطنية تابعة لوزارة الخارجية الصينية، وتعمل على النهوض بعلاقات التعاون التي تجمع الصين بالبلدان التي تسير في طريق النمو، في مجالات البنى التحتية والاستثمارات والثقافة والتعليم، وكل ذلك في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.