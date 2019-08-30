اقتصاد > جامعة الملك فهد للبترول تطلق أكبر المشاريع الاستثمارية في الظهران
30/08/2019   9:49 ص

جامعة الملك فهد للبترول تطلق أكبر المشاريع الاستثمارية في الظهران

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واس – الظهران
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في شركة وادي الظهران للتقنية القابضة وشركة مجمع واحة الأعمال
التابعة اليوم، عن إطلاق أول مشاريعها العملاقة في الاستثمار العقاري والمتمثلة في أكبر المجمعات التجارية على مستوى
الخليج العربي من حيث المساحات المبنية والموقع الاستراتيجي والتنوع العقاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مجمع واحة الأعمال خالد بن عبدالمحسن القنيان، أن المشروع سيتم بناؤه بمساهمة
من صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بالجامعة والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2023م.
وأضاف أن المجمع يشمل مشروع “آماد” الذي يتألف من 13برجاً، منها 5 أبراج سكنية وتضم 611 وحدة سكنية، ومشروع يتضمن
من 8 أبراج مكتبية وتجارية بمساحة إجمالية تتجاوز 550 ألف متر مربع، ومشروع فنادق اكور، ومشروع شقق فندقية بمجموع
334 ما بين غرف وشقق فندقيه، إضافة إلى قاعة ضخمة متعددة الاستخدامات للحفلات والمؤتمرات بمساحة 1200مترمربع وتحوي
أربع صالات تستوعب نحو 800 شخص.
وأشار القنيان إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم أعلى جودة للتطوير العقاري وتوفير بيئة عمل جاذبة وتنافسية لقطاع الأعمال
وإيجاد فرص وظيفية لكفاءات المستقبل في مجالات الهندسة وخدمات الطاقة والتدريب المهني وإثراء المقدرات المحلية
وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ويوفر أكثر من 6000 موقف للسيارات ومباني خدمات ومحطات كهرباء وتنقية مياه

جامعة الملك فهد للبترول تطلق أكبر المشاريع الاستثمارية في الظهران

اقتصاد
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