صلالة – واس
اختتم مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل
المختصين في الاعتماد الأكاديمي بالشبكة الخليجية بدول مجلس التعاون، الذي انعقد خلال الفترة 28 -29 أغسطس 2019م,
وذلك بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
واستعرض مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون الدكتور خميس بن صالح
البلوشي خلال الاجتماع ما جرى الوصول له من أعمال و نتائج كان قد أوصى بها فريق عمل المختصين في الاعتماد الأكاديمي
بالشبكة الخليجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأول.
كما قدم ممثلي دول المجلس عروضًا حول أنظمة ضمان الجودة في الاعتماد المؤسسي و البرامجي و المعايير المعتمدة،
وتوصل فريق عمل المختصين إلى أن يقوم مكتب الشبكة الخليجية بإعداد مسودة المعايير الاسترشادية الموحدة لضمان
الجودة في دول مجلس التعاون و وضع مقترح مشروع الإطار الخليجي الموحد للمؤهلات الأكاديمية.
ومثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الاجتماع كل من مدير إدارة التعليم الدكتور محمد بن
مسلم دبلان المهري ، والدكتورة هنادي بنت عبداالله المسن من وحدة المستشارين بالأمانة العامة
- جامعة الملك فهد للبترول تطلق أكبر المشاريع الاستثمارية في الظهران
- شبكة الخليجية لجودة التعليم العالي بمجلس التعاون يختتم أعماله
- اجتماع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب بالعاصمة التونسية –
- مذكرة تفاهم مع كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني
- محرك حجز مركزي يربط كافة أطراف منظومة الخدمة محليًّا ودوليا
- مبعوث صيني يحث على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
- “أمير عسير” يتوج مستشفى بللسمر العام بجائزة التميز الحكومي
- كتب الأطفال الصينية سيترجم إلى اللغة العربية
- “هيئة الصحفيين” :الإعلان عن منتدى وجائزة الإعلام السعودي.اليوم . الثلاثاء
- تحالف دعم الشرعية دعا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية