هانغتشو4 سبتمبر 2019 ( شينخوا )
قال شن تشانغ يو رئيس مصلحة الدولة لحقوق الملكية الفكرية مؤخراً، إن الصين ستنفذ بثبات نظاما صارما لحماية حقوق الملكية الفكرية، كما ستواصل بناء بيئة مرضية للابتكار والأعمال.
وأضاف شن خلال أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الصين السنوي للملكية الفكرية في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، أن الصين ستطبق نظام تعويض عقابيا أكثر صرامة، لمكافحة التعدي على العلامات التجارية، وستعزز جهود قمع التسجيل السيئ القصد للعلامات التجارية ، بالاضافة الى دفع مراجعة قانون براءات الاختراع، ووضع نظام تعويض لحماية براءات الاختراع للادوية.
وستمدد البلاد فترة حماية براءات الاختراع للتصميم وتحسن جودة وكفاءة مراجعة الملكية الفكرية.
ويحتل عدد طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية في الصين المرتبة الأولى في العالم حيث ارتفع رضا المجتمع الصيني عن حماية الملكية الفكرية من 63.69 نقطة في عام 2012 إلى 76.88 نقطة في عام 2018.
وفي إصدار 2019 لتقرير مؤشر الابتكار العالمي، احتلت الصين المرتبة 14 بين أكثر من 100 اقتصاد في العالم.