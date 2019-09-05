مهند سلطان الحارثي – الطائف
عقد مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي مساء أمس في قاعة فهد رده الحارثي للفنون بمقر الجمعية اجتماعاً قدّم من خلاله التهنئة للموظفين ورؤساء اللجان الفنية وأعضاء الجمعية من فنانين ومثقفين بمناسبة العام الهجري الجديد 1441هـ ، معرباً عن شكره وتقديره لهم على جهودهم البارزة في إنجاح البرامج والفعاليات التي نظّمتها الجمعية خلال العام الهجري 1440هـ والتي حققت العديد من المنجزات في مختلف المجالات الثقافية والفنية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة البرامج والفعاليات التي ستقيمها الجمعية خلال العام الهجري الحالي 1441 هـ ، حيث تم اعتماد عدد من البرامج المتنوعة والمتجددة تواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات الثقافية والفنية أبرزها حفل اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة والذي سيقام بمقر الجمعية مساء يوم الاثنين 24 محرم 1441هـ بإشراف رئيس لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية الأستاذ صديق حسن ، كما استعرض “الاجتماع” مراحل سير العمل في جائزة الزاهدية للفنون التشكيلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً حيث تواصل لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية مرحلة استلام الأعمال المشاركة وفرزها ليتم عرضها على لجنة تحكيم متخصصة لتعلن بدورها عن الفائزين بالجوائز خلال حفل ختام المسابقة الذي سيتم الإعلان عن موعد إقامته قريباً.
من جهته أوضح “الخديدي” أن الجمعية تستهدف من برامجها كافة شرائح المجتمع ، وتسعى من خلال برامجها إلى الاهتمام بالمواهب الثقافية والفنية الشابة وصقلها والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية بالإضافة إلى الارتقاء بالثقافة والفنون والتعريف بها محلياً ودولياً ، مؤكداً أن أبرز أهداف الجمعية هو الاهتمام بالفنانين السعوديين وتقديم الدعم المادي والمعنوي والإعلامي لهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على رفع مستواهم الثقافي والفني.
يذكر أن فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف نظّم العديد من الفعاليات في مختلف المجالات الثقافية والفنية خلال العام 1440هـ كما شارك في تنظيم عدد من المهرجانات النوعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مشاركات فردية وجماعية في عدد من المهرجانات والمسابقات المتخصصة والمتنوعة محلياً ودولياً.
يشار إلى أن إجمالي الأنشطة بلغ 145 نشاط تم تصنيفها على النحو التالي (6 مسابقات فنية ، 9 معارض تشكيلية وفوتوغرافية ، 22 دورة و ورشة عمل تدريبية ، 15 استضافة ومشاركة فردية محلياً ودولياً لفناني الطائف ، 18 حفل عام ومتنوع ، 12 حفل وأمسية غنائية ، 14 ندوة ومحاضرة في مختلف الفنون ، 19 عرض مسرحي ، 8 أمسيات شعرية وثقافية ، 4 ملتقيات متنوعة ، 11 مهرجان فني محلياً ودولياً) بالإضافة إلى توقيع 7 شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالطائف.