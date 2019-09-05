وأوضح المجلس، أن بورتون ـ الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للمجلس منذ عام 2006م ـ قدم خلال أكثر من 13 عامًا العديد من الخدمات القيّمة لمجتمع الأعمال السعودي الأمريكي في الترويج للأعمال التجارية الدولية.
من جهته، قال بورتون: لقد تشرفت بخدمة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي مع أعضائه جنباً إلى جنب، ومجلس إدارته وموظفيه مُنحوا امتياز تعزيز الأعمال بين اثنين من أكبر الأسواق في العالم.
وقد أسهم إدوارد بورتون في جلب خبرة عميقة لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي من خلال عمله السابق مع الشركات في تطوير استراتيجيات السوق العالمية، وخلال فترة ولايته قام المجلس بتوسيع عروض منتجاته وخدماته، وقام بتوسيع نطاق التواصل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وجمع الآلاف من الشركات السعودية والأمريكية معًا لمئات من الشراكات والمعاملات التجارية الناجحة.
ويعد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي تأسّس في عام 1993م، المنظمة الثنائية الأولى لتعزيز الأعمال التجارية التي تربط بين مجتمعات الأعمال السعودية والأمريكية من خلال مكاتب المجلس في واشنطن والرياض.
ويقوم عمل المجلس على أساس سنوي بإبلاغ ومساعدة مئات من الشركات الأعضاء في كلا البلدين، وكذلك الآلاف من الشركات السعودية والأمريكية غير الأعضاء في بناء شراكات ناجحة من خلال البعثات التجارية، وخدمات تطوير الأعمال، والمؤتمرات، وفرص التواصل، والمنشورات التي ينظمها المجلس وينتجها، وأسفرت هذه الشراكات عن عشرات الملايين من الدولارات في أعمال جديدة لمجتمع الأعمال السعودي والأمريكي.
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